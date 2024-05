Giro: Com gol no fim, RB Leipzig cede empate ao Hoffenheim e perde a chance de subir pelo Alemão

Nesta sexta-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig visitou o Hoffenheim, na PreZero Arena, e empatou em 1 a 1. O gol dos visitantes foi marcado por Benjamin Sesko, ainda na primeira etapa, e Kramaric, no fim do duelo, deixou tudo igual no placar.

Agora, diante do empate, o RB Leipzig permanece na quarta colocação com 63 pontos. A equipe, assim, perdeu a chance de ultrapassar o Stuttgart, terceiro com 64, que ainda joga pela rodada. O Hoffenheim, por sua vez, com 40 unidades contabilizadas, fica na sétima posição.

Pela 33ª rodada da competição nacional, o RB Leipzig retorna aos gramados apenas no próximo sábado (11), quando enfrenta o Werder Bremen, na Red Bull Arena, às 10h30 (de Brasília). Já o Hoffenheim, um dia depois, visita o Darmstadt 98, Merck-Stadion, às 10h30.

O RB Leipzig inaugurou o marcador aos 38 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de David Raum, pela esquerda, Sesko subiu mais alto que a defesa rival e cabeceou firme. Baumann, goleiro do Hoffenhiem, até tocou na bola, mas não foi o suficiente para impedir o gol visitante.

Já na etapa complementar, aos 27 minutos, o jovem holandês Xavi Simons recebeu seu segundo cartão amarelo no confronto e foi expulso. Assim, o RB Leipzig ficou boa parte do segundo tempo com um a menos em campo.

O Hoffenheim não desistiu e conseguiu igualar o marcador aos 45 minutos. O gol do time mandante foi bem parecido com o tento marcado pelo RB Leipzig, no primeiro tempo. Marius Bulter, pela esquerda, limpou a marcação e cruzou para a área. Kramaric apareceu entre os zagueiros e cabeceou para o fundo das redes.

Luton Town arranca empate contra o Everton pelo Campeonato Inglês

Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, Luton Town e Everton empataram por 1 a 1, em Kenilworth Road. O Everton inaugurou o placar aos 24 minutos da primeira etapa, com Calvert-Lewin, de pênalti. O empate veio aos 31 minutos, dos pés de Adebayo. Em busca de livrar-se do rebaixamento, os mandantes foram ao ataque, entretanto não conseguiram alterar mais o placar.

Luton move onto 26 points but remain in the bottom three after a draw at home with Everton ?#LUTEVE pic.twitter.com/OXNZo4CyPd ? Premier League (@premierleague) May 3, 2024

Em jogo marcado por expulsões, Athletic Bilbao ganha do Getafe pelo Espanhol

No Estádio Coliseum, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao bateu o Getafe por 2 a 0 e conseguiu importante resultado na competição. Os gols foram marcados por Iñaki Williams, ambos com assistência de Nico Williams, seu irmão. Yeray Alvarez e Aitor Paredes, do Bilbao, foram expulsos na segunda etapa.

? ???????????????????? El doblete de Iñaki Williams da la victoria a los leones. Ejercicio de resistencia del Athletic, que se repuso a todo tras jugar más de media hora en inferioridad numérica. ? ¡Qué tres puntazos!#GetafeAthletic #AthleticClub ? pic.twitter.com/dsy3AWjJzb ? Athletic Club (@AthleticClub) May 3, 2024

Confira os outros resultados desta sexta-feira pela Europa

Italiano



Torino 0 x 0 Bologna

Francês



Tolouse 1 x 2 Montpellier



Lens 2 x 0 Lorient

Português



Moreirense 1 x 0 Vizela