Enchentes no RS: Inter oferece ginásio para receber famílias atingidas

O Internacional ofereceu o espaço do ginásio Gigantinho para receber pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O Colorado disponibilizou o espaço, que pode abrigar mais de 300 pessoas. A atitude costuma ocorrer em momentos de necessidade e visa auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Funcionários da prefeitura estiveram reunidos com o vice-presidente de patrimônio do clube, Gabriel Nunes, na tarde desta sexta.

A decisão sobre a utilização do local depende do avanço das águas. A Prefeitura de Porto Alegre irá aguardar os eventos do fim de semana para entender se o Gigantinho (ao lado do Beira-Rio) também estará na rota das enchentes ou não.

Já funciona no Gigantinho um posto de arrecadação de doações para as vítimas das inundações.

Tempestades chegam à capital

O portão 14 do rio Guaíba se rompeu nesta sexta-feira (3) e inundou diferentes pontos de Porto Alegre. A Defesa Civil do RS emitiu alerta para 'inundação extrema' ao longo do dia.

Os centros de treinamento de Inter e Grêmio ficaram inundados. Ambos estão próximos ao Guaíba. A rodoviária da cidade foi fechada e vários pontos de alagamentos se espalharam pela capital.

Porto Alegre tem quase 500 desabrigados e 29 pontos totalmente bloqueados pelas enchentes. Ao menos 448 pessoas estão alojadas em três abrigos da cidade.

Até o fechamento deste texto, a última atualização apontava para 38 mortos em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul e um, em Santa Catarina. Há dezenas de pessoas desaparecidas, centenas estão ilhadas e milhares, desabrigadas, segundo a Defesa Civil dos estados.