Mesmo com pouca idade, Estevão já se destaca no Palmeiras; veja números

Nesta quinta-feira, o atacante Estevão, de 17 anos, foi decisivo e fez o gol da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP por 2 a 1, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar da pouca idade, o jovem já se destaca no Alviverde.

Estevão (17 anos) como profissional pelo @Palmeiras: ?? 13 jogos (4 titular)

?? 2 gols

?? 1 assistência

? 148 mins p/ participar de gol

? 15 finalizações (4 no gol)

? 11 passes decisivos (!)

? 20 dribles certos (!)

Em 13 jogos no profissional, sendo apenas quatro como titular, Estevão marcou dois gols e deu uma assistência. Segundo dados do Sofascore, o atacante tem em média uma participação em gol a cada 148 minutos em campo.

A criação de jogadas é um dos pontos fortes de seu jogo, o atleta tem 11 passes decisivos e 20 dribles certos com a camisa do Palmeiras. Além disso, não se intimidou com os mais velhos e já soma 15 finalizações, sendo quatro em direção ao gol.

O confronto contra o Botafogo-SP também marcou a primeira partida em que Estevão disputou os 90 minutos completos. O técnico Abel Ferreira elogiou o atleta após o jogo e pediu à presidente Leila Pereira que não venda o jogador até 2027.

"Vou pedir à Leila para não vender. Não vendam esse jogador. O pai, o empresário e ele vão ficar tristes, mas deixem ficar conosco até 2027. Acho mesmo que esse jogador é diferente de tudo que já vi. Um miúdo que defende, que ataca, se mostra para o jogo", disse.

Agora, o Palmeiras se concentra no Campeonato Brasileiro e irá enfrentar o Cuiabá neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.