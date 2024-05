Palmeiras se reapresenta após vitória na Copa do Brasil e inicia preparação para enfrentar o Cuiabá

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, depois de vencer o Botafogo-SP por 2 a 1, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe já iniciou a preparação para enfrentar o Cuiabá, seu próximo adversário.

Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais na noite de quinta-feira fizeram cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram trabalhos técnicos no campo, com um exercício de marcação e construção de jogadas seguido de um jogo em espaço reduzido com dois tempos de 10 minutos.

Para o duelo da Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira fez modificações na equipe. Não estiveram à disposição o atacante Flaco López (dores no pescoço), o zagueiro Gustavo Gómez (preservado) e o meio-campista Zé Rafael (cronograma específico). O trio participou de todo o trabalho no gramado com o elenco. Assim, devem ser opções para o treinador na próxima partida.

O Palmeiras segue com os desfalques dos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito.

Neste domingo, o Verdão vira a chave de volta para o Campeonato Brasileiro. Os comandados de Abel enfrentam o Dourado, na Arena Pantanal, às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada da competição. No Brasileiro, o Alviverde busca sua segunda vitória. O Palmeiras tem cinco pontos e ocupa a 12ª posição, com uma vitória, uma derrota e dois empates consecutivos.