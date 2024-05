Rubão se manifesta nas redes sociais após saída da diretoria de futebol do Corinthians

Em publicação feita no Instagram na manhã desta sexta-feira, Rubens Gomes, agora ex-diretor de Futebol do Corinthians, explicou como foi desligado do cargo e ressaltou que continuará fiscalizando a gestão de Augusto Melo.

Na nota divulgada (veja a nota na íntegra ao final da matéria), Rubão afirmou que foi demitido por Augusto pela pressão em cima do presidente alvinegro. O ex-diretor de futebol também destacou temas polêmicos que rondaram o Parque São Jorge nas últimas semanas.

"No final da tarde desta quinta-feira, o presidente Augusto Melo ligou para mim e disse que precisava que eu deixasse o cargo como diretor de futebol. A única explicação dada foi a pressão que ele disse sofrer. Estranhei, pois tenho consciência de que decisão como essa agita ainda mais o clube, já conturbado pelas recentes notícias sobre comissões de patrocínio, permuta de colchões, resistência à contratação de CEO e volta da equipe sub-23. Aliás, nunca deixei de questionar questões como essas, o que não deve ter agradado algumas pessoas.", disse Rubão em nota.

Rubão divulgou também que retomará o seu lugar no Conselho Deliberativo do clube, para continuar fiscalizando a gestão de Augusto Melo.

"A partir de agora, com muito orgulho retomo o meu lugar no Conselho Deliberativo, onde há mais de 20 anos sou conselheiro vitalício, para seguir o trabalho que já fazia mesmo quando estava na diretoria: questionar, fiscalizar e cobrar sempre, de olhos bem abertos com os oportunistas e pensando única e exclusivamente no bem do Corinthians.", finalizou o ex-diretor de futebol do Timão.

Rubão foi um grande apoiador da campanha de Augusto Melo nas eleições presidenciais do clube no ano passado. Após o início do mandato de Augusto, a relação entre os dois foi se desgastando. Rubão também entrou uma briga pública com Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians.

Veja abaixo a nota completa divulgada por Rubão nesta sexta (03):

"Fala Fiel Torcida! Espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Como de minha parte nunca abandonei a transparência, tão prometida a vocês durante a última campanha, venho aqui explicar o que aconteceu nas últimas horas. No final da tarde desta quinta-feira, o presidente Augusto Melo ligou para mim e disse que precisava que eu deixasse o cargo como diretor de futebol. A única explicação dada foi a pressão que ele disse sofrer. Estranhei, pois tenho consciência de que decisão como essa agita ainda mais o clube, já conturbado pelas recentes notícias sobre comissões de patrocínio, permuta de colchões, resistência à contratação de CEO e volta da equipe sub-23. Aliás, nunca deixei de questionar questões como essas, o que não deve ter agradado algumas pessoas. Pior, justamente no momento em que nosso time consegue reagir e vencer dois jogos importantes na sequência. Em momentos assim precisamos de tranquilidade e de que todos entendam que o objetivo coletivo (nosso time) precisa estar acima das questões pessoais. Alimenta a estranheza também o fato de que nos últimos dias eu ter defendido a gestão publicamente, uma vez que a diretoria e o próprio presidente concordaram, em nossa última reunião, que era necessário impedir o avanço das comissões, pelo menos da forma como foram feitas. Enfim, na condição de presidente e responsável pelo clube, Augusto Melo tem todo o direito de escolher as pessoas com as quais quer e não quer trabalhar. A partir de agora, com muito orgulho retomo o meu lugar no conselho deliberativo, onde há mais de 20 anos sou conselheiro vitalício, para seguir o trabalho que já fazia mesmo quando estava na diretoria: questionar, fiscalizar e cobrar sempre, de olhos bem abertos com os oportunistas e pensando única e exclusivamente no bem do Corinthians. Doa a quem doer! Vai Corinthians! Sempre!"