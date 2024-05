Coincidência? Queda ofensiva do Vasco tem relação com baixo rendimento de Vegetti

O Vasco acumula dois jogos seguidos sem fazer gols e amarga um momento de crise na temporada 2024, inclusive sem contar com um técnico efetivo. Se forem levados em conta os últimos 7 jogos, o time de São Januário marcou apenas 5 vezes, uma média de 0,71, incomodando pouco as defesas adversárias. Ao mesmo tempo, o atacante Pablo Vegetti também caiu de rendimento.

O experiente goleador, considerado destaque no ano passado na arrancada do Vasco no Brasileirão, passou a produzir pouco na parte ofensiva. Nos últimos 7 jogos, balançou as redes em apenas 2 oportunidades, nas derrotas contra Fluminense e Red Bull Bragantino.

Ainda assim, Vegetti segue como principal artilheiro do elenco vascaíno no ano. Ele tem 8 gols marcados em 16 apresentações em 2024.

Na temporada, Vegetti chegou a ter uma sequência de cinco jogos seguidos com gols. Ele balançou as redes contra Botafogo (duas vezes), Volta Redonda, Marcílio Dias, Portuguesa-RJ e Água Santa, em jogos do Campeonato Carioca e Copa do Brasil.

A chance de reação do Vasco será neste domingo. Em jogo pelo Brasileirão 2024, enfrenta o perigoso Athletico-PR, na cidade de Curitiba.