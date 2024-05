70% dos gols do Atlético-MG em 2024 passaram por Hulk, Paulinho ou Scarpa; veja números

O trio formado por Hulk, Paulinho e Scarpa vem tendo ótimas atuações nas partidas desta temporada. Em 20 disputadas até aqui, os três atletas foram responsáveis por 70% (28/40) dos gols do Atlético-MG.

Por parte do atacante Paulinho, o jogador é o artilheiro do time no período, com oito tentos anotados, além de quatro assistências. Já Hulk balançou as redes sete vezes e deu seis passes para gol (incluindo dois para Scarpa e um para Paulinho). Por fim, Scarpa soma seis gols e três assistências. A mais recente foi no último jogo, contra o Sport, na última terça-feira, quando deu o passe para o lateral esquerdo Guilherme Arana completar em gol. Assim, o atleta chegou em sua 100ª na carreira.

No entanto, o entrosamento entre Hulk e Paulinho não é de hoje. No ano passado, unindo gols e participações diretas, os dois alcançaram 66 num total de 92 tentos anotados pelo Galo.

Guilherme Arana, apesar de atuar como lateral, também soma bons números, com três gols e cinco assistências. Além disso, desde o gol marcado por Saravia na final do Campeonato Mineiro, apenas o tento de Zaracho contra o Sport não passou pelos pés de Hulk, Paulinho, Scarpa ou Arana nesta temporada.

Por fim, a próxima partida do Galo será neste sábado, contra o Fluminense. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, pela quinta rodada da Série A.