Santos fecha parceria com aplicativo de entrega de bebidas

O Santos fechou, nesta sexta-feira, uma parceria com o Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas. Com o acordo, os sócios do Peixe terão benefícios.

O associado do clube terão a possibilidade de ganhar 50% do valor da mensalidade do programa Sócio Rei revertido em cupons para compras no app. O benefício é válido para pessoas acima de 18 anos.

"É um grande benefício para o associado. Tão importante que irá, com certeza, atrair novos sócios para o Clube. Estamos aperfeiçoando o programa Sócio Rei e a parceria com uma gigante como a Ambev mostra isso. Em breve também teremos outras novidades sobre essa união", afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

"Pensando na valorização e fortalecimento do futebol, agora com o foco em Santos, berço de grandes talentos e de apaixonados pelo esporte, o Zé Delivery se uniu ao clube para turbinar o programa de sócios do time paulista. O movimento busca incentivar a adesão de novos torcedores aos programas de sócio-torcedor dos clubes, já que cashback é mais uma iniciativa que valoriza o principal ativo de um clube - o seu torcedor, que além de ajudar o seu time do coração, agora vai contar com descontos para ter sua bebida gelada, rápida e no precinho", explicou Fernando Mazzarolo, vice-presidente do Zé Delivery.

Entenda como funciona

Qualquer sócio do Santos ganhará 50% do valor da sua mensalidade de titular em cupons de R$ 10,00 para usar em compras mínimas de R$50,00 no Zé Delivery todo mês.

Cada cupom deverá ser utilizado individualmente em cada compra. Ou seja, se você paga, por exemplo, R$ 50,00 no seu plano, todo mês você ganha R$30,00, divididos em 3 cupons de R$10,00.

Depois de baixar o aplicativo do Zé Delivery, o sócio deverá fazer o cadastro com o mesmo e-mail que utiliza no programa Sócio Rei. Caso contrário, os cupons não serão liberados.

Se o sócio já tiver conta cadastrada no Zé Delivery com o mesmo e-mail Sócio Rei, os cupons só serão liberados após a ativação no app oficial do Santos. Se o cadastro no Zé Delivery for existente e com um e-mail diferente do e-mail que está cadastrado no Sócio Rei, o usuário deverá trocar o e-mail na conta do app do Zé Delivery.

A utilização dos cupons não é cumulativa e não é válida com outras promoções do Zé Delivery. Por exemplo: em cada compra acima de R$50, o sócio poderá utilizar apenas um cupom. Novos cupons são liberados todos os meses, independente ou não da utilização e não são cumulativos.