Palmeiras anuncia renovação de contrato com meia Erick Belé, destaque da base, até 2027

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do meio-campista Erick Belé, de 17 anos, até abril de 2027. O jogador, uma das promessas da base do Verdão, tinha vínculo válido até março de 2026.

"Muito feliz pela renovação. Vestir a camisa desse clube gigante é uma honra para qualquer atleta, então fico muito contente por ter meu trabalho valorizado. Quero agradecer a todos do Palmeiras que colaboram para que eu evolua todos os dias como atleta e pessoa", disse Erick Belé.

O jogador está no Palmeiras desde 2018 e tem ao todo 43 jogos somando atuações pelo sub-17 e sub-20. Erick Belé ganhou sua primeira chance no sub-20 na temporada de 2023, quando marcou um gol. No ano em questão, fez 38 jogos pelo sub-17 e anotou 20 gols.

Neste ano, Erick Belé teve a oportunidade de disputar sua primeira Copinha. Na competição, ele entrou em campo apenas uma vez, na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Flamengo-SP. Pelo Palmeiras, o jogador conquistou os Campeonatos Paulistas pelas categorias sub-15, sub-17 e sub-20, além do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ambas pelo sub-17.

Nesta temporada, o meio-campista soma quatro jogos disputados pelo sub-20. Erick Belé deve estar à disposição do técnico Lucas Andrade para o compromisso da equipe contra o Nacional, neste sábado. A bola rola às 15 horas (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. O duelo é válido pelo Campeonato Paulista.