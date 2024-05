Galoppo dá assistência e participa de um gol do São Paulo após quase cinco meses

O meia Giuliano Galoppo deu uma assistência na vitória do São Paulo contra o Águia de Marabá nesta quinta-feira (02), pela Copa do Brasil. O jogador argentino não participava de um gol do Tricolor havia quase cinco meses, desde janeiro deste ano.

Antes da partida contra o Águia de Marabá, a última vez que Galoppo participou de um gol do São Paulo foi em 23 de janeiro deste ano, quando marcou de pênalti contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Desde então, o jogador argentino disputou 10 jogos pelo Tricolor e não marcou ou deu assistência.

Galoppo está recuperando seu espaço aos poucos no São Paulo. Em março de 2023, o meia sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que o deixou afastado dos gramados por 10 meses. O argentino voltou a atuar pelo clube paulista apenas em janeiro e agora busca um espaço na equipe do técnico Luis Zubeldia.

Com a camisa do São Paulo, Galoppo tem 46 partidas, fez 10 gols e deu três assistências, os dados são do site "Transfermarkt". O próximo jogo do Tricolor é neste domingo (05) contra o Vitória, no Barradão, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.