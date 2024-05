Dirigente do Internacional fala sobre prejuízos com chuvas no Rio Grande do Sul

Em entrevista concedida nesta sexta-feira para a Rádio Grenal, Gabriel Nunes, vice-presidente de Patrimônio do Internacional, falou sobre como as chuvas têm afetado o clube e a cidade de Porto Alegre nos últimos dias.

Com o preocupante crescimento do volume pluviométrico nos últimos dias no estado do Rio Grande do Sul, o futebol não deixou de ser afetado. O duelo entre Inter e Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil, marcado para a última quarta-feira (1), teve de ser adiado pela CBF por pedido do governo gaúcho, para zelar pela integridade física de todos os envolvidos com a partida.

O Rio Grande precisa de ti! ? Até o próximo dia 11, o Portão 1 do Gigantinho receberá, das 8h às 18h, doações para as vítimas das enchentes em nosso estado. ??? ?? É hora de unirmos forças. Doe alimentos não perecíveis, colchões, cobertas e ração para animais desabrigados! pic.twitter.com/JYFd9Tg9DX ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 3, 2024

Gabriel Nunes falou sobre o quanto as chuvas têm afetado as instalações do Inter como o CT da Alvorada e o Parque Gigante: "Foi bastante pior que as cheias anteriores, a água subiu entre 15 a 20 centímetros na parte administrativa do CT (...) O CT de Alvorada não foi tão afetado quanto o CT Parque Gigante, mas estamos analisando a possibilidade de realizar os treinamentos lá."

Apesar de afirmar que só terá uma estimativa do prejuízo total quando a água baixar, ele assegura: "Os nossos prejuízos são somente de equipamento e estrutura. Toda nossa equipe está em segurança".