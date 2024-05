Francês passa mal; Aldo e Pantoja tiram roupa para bater peso no UFC Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A pesagem do UFC 301 foi realizada na manhã de hoje (3). O evento teve mal estar do francês William Gomis, e os brasileiros Alexandre Pantoja e José Aldo tirando a roupa para bater o peso na balança. As lutas vão acontecer amanhã, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca.

O que aconteceu

Todos os lutadores subiram na balança e cumpriram o protocolo exigido pela organização. Os anúncios dos pesos fizeram os membros das equipes de cada um celebrar; nenhum estourou o necessário.

O francês William Gomis chamou a atenção. O lutador chegou à balança já demonstrando certa fraqueza e teve de ter ajuda para deixar o palco. Ele foi levado a uma ambulância e recebeu acompanhamento médico de Márcio Tannure, médico do Flamengo que trabalha no UFC.

Os brasileiros Alexandre Pantoja e José Aldo ficaram "no limite". Eles foram os únicos que tiraram a roupa para subir na balança.

Caio Borralho mostrou empolgação. O brasileiro subiu na balança festejado e, após a pesagem, gritou: "É Brasil, cara...".

Ihor Potiera teve de voltar para a balança. O lutador ucraniano deixou o equipamento logo após o anúncio do peso, sem cumprir os cinco segundos que são obrigatórios após o peso. Ele teve de retornar e cumprir o tempo.

Coraçãozinho na balança. Karolina Kowalkiewicz, da Polônia, foi a última a subir na balança e, logo que ouviu atingiu o peso necessário, celebrou. Ela colocou os dedos indicadores para o alto e, depois, fez um coração com as mãos.