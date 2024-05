Escalação do Santos: Carille faz treino tático e aprimora bola parada para jogo contra Guarani

O Santos realizou mais um treino no CT Rei Pelé nesta sexta-feira. O foco do clube é na partida contra o Guarani, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fábio Carille comandou uma atividade de mais de duas horas nesta manhã. Ele dividiu o elenco em dois times de 11 e começou a esboçar a escalação. Na sequência, os atletas aprimoraram a bola parada.

O comandante ainda não conta com Aderlan. O lateral direito faz trabalhos individuais após sofrer uma fratura do quinto metacarpo da mão esquerda. O volante Alison, que está em transição física, também segue de fora.

Em compensação, o zagueiro Jair e os atacantes Pedrinho e Willian devem pintar como novidades. O trio já treina normalmente com o restante do grupo.

Assim, uma possível escalação é com: João Paulo; JP Chermont, Gil. Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

O elenco volta aos treinos neste sábado. O jogo contra o Guarani está marcado para segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.