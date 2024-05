'Abel está deslumbrado com Estêvão como nunca antes', diz Casão

O comentarista Walter Casagrande Jr. afirmou, em participação no Fim de Papo, hoje (2), que Abel Ferreira está 'deslumbrado' com Estêvão. Para Casão, o treinador nunca havia demonstrado tal emoção em relação a outro atleta.

O Abel Ferreira está aqui há quatro anos e já ganhou tudo no continente. E ele nunca se deslumbrou com um jogado, como com o Estevão. Foi a primeira vez que o Abel mostrou um olhar diferente para um jogador que ele tem na mão. Então, a gente precisa prestar mais a atenção no Estevão.

O que será que o Estevão faz nos treinos a ponto de deixar o Abel perdidamente apaixonado. Isso é legal. O garoto conquistou o Abel. E isso não é fácil. Ninguém tinha conseguido uma declaração como essa do Abel.

Casagrande

Alicia Klein: 'Fala do Abel deixa pulga atrás da orelha sobre planejamento para ficar'

A fala do Abel me chamou a atenção pela questão da data tão específica, 2027, por ele pedir para o garoto ficar dois anos além dos 18. O Estevão fez 17 semana passada. Em tese, tem mais um ano de Palmeiras. Então, ficou uma pulga atrás da orelha sobre um planejamento para ficar, uma possível renovação. Mas [chamou a atenção também] pela emoção com que o Abel falou

Alicia Klein

