'CR7 queria mostrar que era mais forte que o Real Madrid', diz Chiellini

Imagem: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Capitão da Juventus durante a passagem de Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini afirmou que o português chegou ao clube italiano querendo "mostrar que era mais forte" que o Real Madrid, seu ex-time.

Sua personalidade nos momentos difíceis me impressionou. No primeiro ano, ele queria sacudir o mundo e mostrar que era mais forte que todo o Real Madrid. Chiellini, ao podcast italiano The BSMT

O que aconteceu

Chiellini afirmou ainda que CR7 teria levado a Juve ao título da Liga dos Campeões em 2019: "Tivemos azar com lesões e perdemos para o Ajax [nas quartas de final]. Se tivéssemos chegado à final, ele nos teria levado à vitória".

O ex-zagueiro destacou que Cristiano "encaixou bem" no time, mas que sofreu com a idade nos anos seguintes. Para Chiellini, CR7 "baixou um pouco de nível" e não conseguia mais "carregar" o time sozinho.

Nos anos seguintes, o nível [dele] caiu um pouco e ele, com mais idade, não conseguia mais carregar a equipe sozinho. Ele era a cereja do bolo, mas precisava de um bolo maior.

[Cristiano Ronaldo] Encaixou bem no grupo. Ele não é como os outros, e nem poderia ser. [...] Ele é respeitoso, quase obsessivo, cuidando de seu corpo e sua preparação. Ele quer marcar e ganhar. Foi uma honra ser capitão dele na Juventus e viver cada dia com um campeão como ele.

Cristiano Ronaldo deixou a Juve com 101 gols em 134 partidas. Ele chegou ao clube em 2018 e permaneceu até 2021, quando se transferiu para o Manchester United.