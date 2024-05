Arteta nega rumores sobre possível saída de Gabriel Jesus do Arsenal

O técnico Mikel Arteta negou nesta sexta-feira os rumores sobre uma possível saída de Gabriel Jesus do Arsenal. As especulações vieram após o brasileiro perder espaço na equipe titular.

"Não sei de onde vêm as notícias sobre a saída de Gabriel Jesus", afirmou o treinador em coletiva de imprensa pré-jogo contra o Bournemouth, que será realizado neste sábado (4), às 8h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pelo Campeonato Inglês. "Não temos intenção de deixar Gabriel ir embora", concluiu.

?? Starting soon: Mikel Arteta's pre-Bournemouth press conference ? Watch LIVE here ? ? Arsenal (@Arsenal) May 3, 2024

Em seu segundo ano no Arsenal, Gabriel disputou 33 jogos, marcou oito gols e distribuiu sete assistências. Na temporada 2022/23, com o mesmo número de jogos, Jesus balançou as redes onze vezes e deu sete passes para gol.

O Arsenal segue na disputa do título da Premier League. Os Gunners são líderes da competição, com 80 pontos, mas com um jogo a mais do que o Manchester City, que ocupa a segunda colocação, com 79 pontos.