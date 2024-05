Com Petit nas tribunas, Cuiabá tenta quebrar jejum contra o Palmeiras

Após a saída de António Oliveira em fevereiro, o Cuiabá se lançou ao mercado e encontrou mais um treinador português para assumir a equipe. Cristiano Dresch, presidente do Dourado, viajou para Portugal nesta semana e selou a contratação de Armando Gonçalves Teixeira, o Petit, que será o terceiro treinador português que trabalhará no Dourado desde 2022. O contrato do treinador junto ao time mato-grossense é válido até dezembro de 2025.

O profissional de 47 anos nasceu na França, mas tem nacionalidade portuguesa e defendeu a seleção em duas Copas do Mundo (2002 e 2006). Ele estava livre no mercado desde janeiro, quando rescindiu seu vínculo com o Boavista-POR.

É quase improvável, contudo, que a partida de estreia do novo contratado seja contra o Palmeiras, do conterrâneo Abel Ferreira, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

Isso porque Petit deve chegar ao Brasil, com sua comissão técnica, na noite desta sexta-feira. Com pouco tempo para juntar a documentação e ser inscrito no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF, é provável que Petit assista ao duelo das tribunas. O contato com o grupo e as primeiras impressões, contudo, já deverão acontecer.

Além de Petit, os auxiliares Tiago Morence Pinto, Mario Jorge Faria Nunes, Nuno Miguel Gaspar Pereira e Germano Antônio Reis Pires também trabalharão no Cuiabá.

"Fizemos uma análise profunda no mercado. Acreditamos que o Petit é o perfil adequado para o Cuiabá dentro do Brasileiro. Temos convicção de que ele irá realizar um grande trabalho à frente do Dourado. A conversa foi muito positiva e estamos satisfeitos e animados com o acerto", afirmou Dresch. "Temos objetivos traçados e confiança total que vamos atingir o que projetamos. O grupo tem muita qualidade e com a chegada do Petit e sua comissão técnica vamos iniciar nossa retomada", acrescentou o mandatário.

Tabu contra Abel Ferreira

Além de Petit, António Oliveira (2022 e 2023-2024) e Ivo Vieira (2023) são os outros nomes lusitanos que treinaram o Cuiabá. À exceção dos interinos, a direção de Dresch opta pela busca de treinadores estrangeiros para trabalhar na equipe.

É o caso de Petit, que substituirá Luiz Fernando Iubel, que comandou interinamente desde fevereiro - incluindo a conquista do tetracampeonato mato-grossense.

Contra o Verdão, o Dourado tenta findar um retrospecto negativo. Desde 2021, o Cuiabá não vence o atual campeão brasileiro. A única vitória (2 a 0 no Allianz Parque, em agosto) se deu sob o comando de Jorginho, ex-jogador, treinador e campeão mundial com a seleção brasileira em 1994.

Nunca um profissional português do Cuiabá venceu Abel Ferreira. Desde o último triunfo do Dourado, foram cinco jogos, com quatro derrotas e um empate; destes, António Oliveira perdeu duas e empatou uma, enquanto Ivo Vieira sofreu um revés.