Contra o Corinthians, Vojvoda completa três anos de Fortaleza

Neste sábado, o Fortaleza enfrenta o Corinthians, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, às 21h (de Brasília). Além do confronto direto na competição, a data também marca três anos desde o anúncio do argentino Juan Pablo Vojvoda como novo treinador do Leão, no dia 4 de maio de 2021.

De lá para cá, o técnico soma 226 jogos, com aproveitamento de 57,2%. Nesse período, são quatro títulos com o Tricolor: a Copa do Nordeste em 2022 e o Campeonato Cearense, nas temporadas de 2021, 2022 e 2023.

Além dos títulos, o técnico também dirigiu a equipe rumo a campanhas históricas, tanto em competições nacionais quanto internacionais. No primeiro ano de Vojvoda, em 2021, o Tricolor do Pici conquistou a quarta colocação no Campeonato Brasileiro - primeira vez de uma equipe do Nordeste no G4 na era dos pontos corridos - e também chegou pela primeira vez às semifinais da Copa do Brasil, após eliminar o São Paulo na fase anterior.

Internacionalmente, foi com o treinador que o clube também garantiu a disputa da primeira Libertadores de sua história, em 2022, quando entrou diretamente na fase de grupos e chegou até as oitavas de final. No ano seguinte, a equipe disputou a Libertadores pela segunda temporada consecutiva, ainda que nas fases prévias, e posteriormente chegou à inédita final da Copa Sul-Americana, quando perdeu para a LDU nos pênaltis.

No momento, Vojvoda detém o segundo trabalho mais longevo da Série A, atrás apenas do português Abel Ferreira, no Palmeiras desde 2020. O argentino também está próximo de outro recorde pelo Tricolor: faltam apenas mais três jogos para igualar Moésio Gomes como o técnico que mais vezes comandou o Leão do Pici. CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz celebra o tempo de trabalho de Vojvoda dentro do clube:

"É um marco muito significativo esses três anos de Vojvoda. Sabemos da importância de um trabalho de médio a longo prazo e ficamos muito felizes em contar com o treinador, que sempre acreditou no projeto e vem desenvolvendo um trabalho de excelência no Fortaleza, além de ser um ótimo ser humano. Celebramos os resultados já alcançados e vamos em busca de novas conquistas".

Durante o trabalho realizado no Fortaleza, Vojvoda já esteve na mira de equipes como Corinthians, Vasco, Santos, Flamengo, Internacional, Atlético-MG e até mesmo da seleção chilena, no início deste ano. A opção, no entanto, foi por seguir no Tricolor do Pici.