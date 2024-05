CT do Inter alaga após chuvas em Porto Alegre; veja imagens

O Centro de Treinamento Parque Gigante, do Internacional, foi afetado pelas fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O CT ficou alagado nesta sexta-feira (3). O Parque Gigante fica próximo à margem do Guaíba. O nível do lago subiu nos últimos dias por conta das chuvas fortes no estado. Veja abaixo imagens do Centro de Treinamento.

CT do Internacional fica alagado após enchente em Porto Alegre (RS) Imagem: MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Imagem: MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Imagem: MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Imagem: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Imagem: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

O elenco do Internacional não tinha treino marcado para hoje. Sem compromisso no fim de semana, a equipe está de folga nesta sexta, e deve voltar a trabalhar no sábado, ainda sem local confirmado. O time realizou atividade ontem (2) no CT, debaixo de chuva.

A cheia do Guaíba já era esperada. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) estima que o nível do lago possa chegar a 5 metros. A estação que afere o nível do rio apresentou problemas, e por isso a medição vem sendo feita de forma manual. Segundo a Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) registrou às 9h15, o Guaíba chegou a 3,7 metros.

As condições climáticas fizeram a CBF adiar partida do Inter pelo Brasileirão. O clube gaúcho enfrentaria o Cruzeiro no sábado (4), no Mineirão. A nova data ainda será marcada.