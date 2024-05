Ancelotti confirma retorno de Courtois ao gol do Real Madrid após nove meses

Após ficar afastado dos gramados por nove meses por conta de lesões, o goleiro Thibaut Courtois será titular do Real Madrid na próxima partida da equipe, diante do Cádiz, neste sábado. A informação veio por parte do treinador Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira.

"Ele está bem e jogará no sábado depois de muito tempo. É uma boa notícia para nós que ele esteja de volta, assim como quando Militão voltou. Ele pode contribuir muito. Ele está bem e com muito entusiasmo. Estamos todos encantados com sua volta", disse.

Apesar do belga ter condições de jogo, Carlo Ancelotti confirmou que Lunin, que vem substituindo Courtois, será o titular na partida decisiva diante do Bayern de Munique, pela volta da semifinal da Champions League, na próxima quarta-feira.

Caso o Real Madrid vença o Bayern e se classifique para a final, Ancelotti revelou que ainda não tem certeza sobre quem será o titular na decisão.

"Não pensamos nisso. Temos uma final que é na quarta-feira. Não pensamos no que pode acontecer daqui a um mês. Veremos. Espero que possamos pensar nisso, porque isso significará que realmente chegamos na final em Londres", falou.

A última aparição de Courtois com a camisa do Real Madrid foi no dia 2 de agosto de 2023, em um amistoso contra a Juventus, na pré-temporada. Ele sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e, quando já estava prestes a voltar, teve uma ruptura no menisco interno do joelho direito.

Real Madrid e Cádiz se enfrentam neste sábado, às 11h15 (de Brasília), em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O Estádio Santiago Bernabéu será o palco do duelo.