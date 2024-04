Argentinos Jrs x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela Sul-Americana

O Corinthians visita a equipe do Argentinos Juniors nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no gramado do Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. O duelo é válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Timão vem de uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, com um empate e duas derrotas. A pressão começa a aumentar para António Oliveira e seus comandados, que ainda não venceram qualquer equipe da Série A nessa temporada.

Por outro lado, o Corinthians lidera o grupo F da Copa Sul-Americana, com quatro pontos. O Alvinegro empatou com o Racing-URU fora de casa na estreia e goleou o Nacional por 4 a 0-PAR em Itaquera no segundo compromisso.

O Racing-URU tem a mesma pontuação que o Corinthians, mas está na segunda colocação, por ter um gol a menos de saldo. Argentinos (três) e Nacional-PAR (zero) fecham a chave.

Para o duelo, o Corinthians ainda não vai contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que adquiriu dengue. O lateral esquerdo Diego Palacios, por sua vez, está em reta final de recuperação após uma artroscopia no joelho, e seguirá sendo desfalque.

Outros baixas do Corinthians são: Maycon (lesão de ligamento do joelho), Matheus Araújo (trauma na mão direita e fratura no osso metacarpo) e Ruan Oliveira (lesão de ligamento do joelho).

Já o Argentinos Juniors vive momento de alta, especialmente no cenário local. A equipe comandada por Pablo Guede garantiu vaga para a semifinal da Copa da Liga Profissional e perdeu apenas uma vez nos últimos 10 jogos.

A única derrota nesse período veio justamente na Sul-Americana, para o Racing-URU. O Argentinos perdeu por 3 a 0, em Buenos Aires, e precisa se recuperar contra o Timão, pensando em classificação para o mata-mata do torneio continental.

Corinthians e Argentinos Juniors se enfrentaram há pouco tempo, na Copa Libertadores de 2023. Na fase de grupos, os hermanos venceram em Itaquera por 1 a 0 e os times não saíram do 0 a 0 em Buenos Aires.

FICHA TÉCNICA



ARGENTINOS JUNIORS X CORINTHIANS

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG)



Data: 23 de abril de 2024, terça-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Piero Maza (CHI)



Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Carlos Poblete (CHI)



VAR: Jose Cabero (CHI)

ARGENTINOS JUNIORS: Diego Rodriguez; Kevin Coronel, Jonathan Galván, Tobías Palacios e Román Vega; Franco Moyano, Alan Lescano e Nicolas Oroz; José Herrera, Maximiliano Romero e Luciano Gondou



Técnico: Pablo Guede

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Romero (Wesley) e Pedro Raul



Técnico: António Oliveira