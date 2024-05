Cuiabá fecha com nova fornecedora e divulga uniforme principal para 2024

O Cuiabá anunciou nesta sexta-feira seu novo uniforme principal para temporada de 2024. A camisa foi feita pela marca italiana Kappa, nova fornecedora de material esportivo do clube mato-grossense.

O acerto com a Kappa também foi divulgado nesta sexta-feira, pouco antes do anúncio oficial do manto. A marca chega para substituir a Umbro, que produziu os uniformes do Cuiabá nas últimas sete temporadas.

Além do manto titular, o Cuiabá também anunciou o novo uniforme de goleiro, que é inteiramente verde-claro.

Os uniformes foram lançados nesta sexta-feira em evento feito pelo clube, mas ainda não se encontram disponíveis nas lojas oficiais da Kappa e do próprio Cuiabá.

Eles devem ser estreados neste domingo, quando o Cuiabá enfrenta o Palmeiras, na Arena Pantanal, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).