Torcedores organizados do Corinthians se impressionam com coragem de Garro

Torcedores da Gaviões da Fiel ficaram impressionados com a coragem de Rodrigo Garro, meia do Corinthians.

O que aconteceu

O comentarista Vitor Guedes revelou bastidores da reunião entre a Gaviões e lideranças do Corinthians antes da partida contra o Fluminense, no último domingo.

Rodrigo Garro pediu para falar com os torcedores organizados e defendeu o elenco do Timão.

Os membros da Gaviões gostaram da coragem do argentino, que chegou neste ano e já se mostra um dos capitães do grupo.

Falei com líderes da Gaviões em um evento e eles ficaram muito impressionados com o Garro. Ele pediu para falar e disse que não está de palhaçada. Que não é de dar carrinho pois é jogador técnico, mas que tem raça, que querem jogar. Os caras ficaram encantados, impressionados com a postura. E não me impressionou o time correr contra o Fluminense. O jogo seguinte ao presta atenção geralmente funciona

Vitor Guedes, na live do Corinthians