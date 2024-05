Atlético- MG divulga lista de relacionados para o jogo contra o Fluminense; veja os nomes

O Atlético-MG divulgou nesta sexta-feira a lista dos jogadores relacionados para o duelo diante do Fluminense. As equipes se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília, no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, pela quinta rodada do Brasileirão.

A principal novidade da lista é a ausência do zagueiro Bruno Fuchs. O defensor cumprirá suspensão automática após receber cartão vermelho na última rodada. Rubens e Paulo Vitor, lesionados, também são desfalques.

Entretanto, o zagueiro Jemerson, poupado contra o Sport, treinou normalmente e reforça a equipe de Gabriel Milito.

Confira a lista de atletas relacionados para a partida diante do Fluminense, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica!

O Galo encerrou a preparação para o duelo nesta sexta-feira, na Cidade do Galo. A delegação deve chegar em Cariacica, no Espírito Santo, ainda nesta noite.

O Atlético busca manter a excelente fase na temporada. O time mineiro vem de quatro vitórias consecutivas e planeja contra o Fluminense assumir a liderança do Brasileirão. A equipe ocupa a segunda posição com oito pontos - um a menos que o líder Botafogo.

Confira os 24 jogadores relacionados para o jogo contra o Fluminense

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Matheus Mendes;

Laterais: Arana, Mariano e Saravia;

Zagueiros: Igor Rabello, Jemerson, Maurício Lemos e Rômulo;

Meias: Battaglia, Alan Franco, Igor Gomes, Otávio, Pedrinho, Scarpa e Zaracho;

Atacantes: Alisson, Cadu, Hulk, Alan Kardec, Palacios, Paulinho e Vargas;