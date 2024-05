Galtier, ex-treinador do PSG, comenta ambiente com Messi, Neymar e Mbappé: "São pessoas normais"

Nesta sexta-feira, em entrevista cedida ao jornal francês L'Équipe, o ex-treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, relembrou como era o ambiente no clube e contou sobre sua relação com Messi, Neymar e Mbappé. O comandante, atualmente no Al-Duhail do Catar, destacou o comprometimento do trio.

"Os três tiveram que participar e jogar juntos. Essa era a minha obsessão. Acho que não veremos isso de novo na França. Eles estavam jogando muito bem, tanto no jogo quanto no comprometimento, mas perdemos Neymar (lesionado) ", afirmou o técnico.

Galtier, em seu período no PSG, não agradou tanto aos torcedores. O técnico conquistou o Campeonato Francês da temporada 22/23 com apenas um ponto de vantagem em relação ao segundo colocado, Lens. Além disso, a equipe da França foi eliminada nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique na época.

O ex-treinador do PSG também explicou como era lidar com os astros durante as partidas. "Com estes jogadores extraordinários, a menor reação, o menor olhar, um sorriso inapropriado, uma piscadela ou um gesto assumem proporções internacionais e globais. Um exemplo: no nosso primeiro jogo da Liga dos Campeões, contra a Juventus, vencemos e senti que tinha que tirar Leo Messi no final da partida, não para melhorar ninguém ou qualquer coisa, mas para protegê-lo fisicamente."

"Pareceu-me uma decisão lógica. Depois do jogo, todos me disseram que foi a primeira vez que Messi saiu de campo num jogo da Liga dos Campeões (referindo-se aos jogos com o PSG). É aí que você percebe a conta e confirma isso. Você está treinando jogadores que são muito mais que jogadores. Quando comecei a treiná-los, pensei: o que esses caras têm que as pessoas normais não têm?", continuou.

Por fim, Galtier fez uma reflexão sobre o trio de ícones do futebol. "São pessoas normais, simples, acessíveis, profissionais e abertas à discussão".