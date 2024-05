Fluminense x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Fluminense tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 16h (de Brasília), em que encara o Atlético-MG, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela quinta rodada da competição. O Tricolor perdeu de 3 a 0 para o Corinthians no fim de semana e figura apenas em 16º lugar, ameaçado pela proximidade com a zona de rebaixamento.

Onde assistir: A partida terá transmissão do canal fechado Premiere. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes lance a lance aqui, pela Gazeta Esportiva.

Do outro lado do campo estará um candidato à liderança. O Atlético-MG é o segundo colocado com oito pontos, um a menos que o líder Botafogo, que só atuará no domingo. Assim, se vencer o Tricolor, o Galo, que vem de um triunfo de 3 a 0 sobre o Cuiabá no Mato Grosso, dormirá na ponta da tabela de classificação.

Fernando Diniz, treinador do Fluminense, tem consciência do grau de dificuldade do confronto e citou o grande potencial do elenco atleticano.

"O Atlético Mineiro vive um grande momento, tem excelentes jogadores e contratou um grande treinador. Sabemos que teremos dificuldades e respeitamos demais o adversário. Mas vamos procurar fazer o nosso melhor", disse ele.

Diniz não adiantou a escalação que pretende mandar a campo. Apesar disso ele deverá promover alguns dos poupados na vitória de 2 a 0 no meio de semana, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil.

Gabriel Milito, comandante do Atlético, por sua vez, evitou euforia pelos bons resultados. "Nós sabemos que quando os resultados são bons tudo parece bem. Mas estamos cientes de nossa caminhada. Fico tranquilo pois o nível de comprometimento deste grupo é muito alto."

? Confira a lista de atletas relacionados para a partida diante do Fluminense, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica! #VamoGalo #FLUxCAM ??? pic.twitter.com/ucqKtkkgDt ? Atlético (@Atletico) May 3, 2024

Milito deve rodar um pouco mais o elenco do Galo neste jogo, pois tem feito rodízio para preservar seus destaques. Desta vez, Saravia e Paulinho podem ser preservados. Neste caso, Mariano entraria na lateral direita e Vargas é o mais cotado para formar a dupla de frente com Hulk.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)



Data: 4 de maio de 2024 (Sábado)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Felipe Andrade, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Marquinhos e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia (Mariano), Jemerson, Battaglia e Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho (Vargas) e Hulk



Técnico: Gabriel Milito