Sport ganha do Coritiba fora de casa e assume liderança da Série B

O Sport viajou até o Paraná e venceu o Coritiba por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Couto Pereira, pela terceira rodada da Série B. Gustavo Coutinho marcou o gol da vitória do Leão.

O triunfo foi o terceiro do Sport na competição, a qual lidera com nove pontos conquistados. A equipe segue com 1oo% de aproveitamento nos três primeiros jogos e ultrapassou o Santos na tabela. O Peixe terá que derrotar o Guarani para reassumir a ponta.

O Coritiba perdeu pela primeira vez no torneio e desperdiçou a chance de encostar na parte de cima da tabela. A equipe ocupa a sétima posição com quatro pontos.

Ambas as equipes voltam a jogar pela Série B apenas no próximo dia 11. O Sport recebe o Brusque, enquanto o Coritiba visita o Avaí.

O Coritiba começou melhor na partida, mas foi o Sport que abriu o marcador. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Gustavo Coutinho aproveitou bom cruzamento de Lucas Lima e testou de cabeça para o fundo das redes.

O Coxa chegou a empatar o jogo ainda no primeiro tempo, com Matheus Frizzo. Todavia, o gol foi anulado devido à posição do meia, que estava impedido.

O segundo tempo foi todo do Coritiba. O time mandante foi o responsável pelas melhores oportunidades, mas a baixa eficiência nas finalizações impediu que o gol de empate saísse.