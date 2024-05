'António é treinador de totó: adora pontas grudados na lateral', diz RMP

Em participação no Fim de Papo, hoje (2), o comentarista Renato Maurício Prado classificou o treinador António Oliveira, do Corinthians, como um 'treinador de totó', por não abrir mão da formação com três atacantes.

O Wesley é quem está desequilibrando no Corinthians. Esse menino que também vai embora rapidinho, agora que começou a jogar. Enquanto ele estiver aqui, é ele e mais um. Eu iria com Yuri Alberto. Reconheço que o Yuri Alberto não conseguiu ser no Corinthians o que foi no Inter ou em outros lugares, mas é melhor que o Romero e que o Gustavo Mosquito. Eu jogaria com dois atacantes.

Mas não adianta porque o Tonhão [António] é outro treinador de totó, adora os pontinhas grudados na lateral para gerar amplitude. Essa turma toda não teve infância, quer jogar totó depois de velho. E acontece isso. É lamentável.

Renato Maurício Prado

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.