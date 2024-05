Com retorno de Marcelo, Fluminense finaliza preparação para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, em Cariacica (ES), o Fluminense encerrou seus treinamentos para o confronto diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz contou com retorno do lateral esquerdo Marcelo, que estava em Madri, na Espanha.

Para a partida contra o Galo, Guga deverá ser titular pela lateral direita, já que os cariocas não contam com Samuel Xavier, que tem uma fratura no pé direito. Caso isso aconteça, Marquinhos poderá começar como ponta, sua posição de origem.

Os zagueiros do Tricolor Marlon e Thiago Santos, o volante Gabriel Pires e os atacantes Keno e Lelê não viajaram à Cariacica por conta de problemas com lesão. Além desses atletas, o atacante John Kennedy também foi ausência nesta preparação, uma vez que está afastado por tempo indeterminado após questões de indisciplina.

Uma possível escalação do Flu conta com: Fábio; Guga, Felipe Melo, Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima e PH Ganso; Marquinhos, Jhon Arias e Germán Cano.

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam, neste sábado, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Estadual Kleber José de Andrade.

O clube carioca busca reabilitação no Campeonato Brasileiro, já que sofreu duro golpe ao perder por 3 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena, no último domingo. A equipe, atualmente na 16ª posição da tabela, soma quatro pontos no torneio nacional.