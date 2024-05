Corinthians x Fortaleza: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Corinthians e Fortaleza medem forças neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre às 21h (de Brasília) da noite, na Neo Química Arena. A CBF alterou o horário do confronto, antes agendado para as 16h.

O Timão vem de duas vitórias consecutivas: uma sobre o Fluminense, por 3 a 0, pelo Brasileirão, e uma outra diante do América-RN, por 2 a 1, de virada, em Natal, pela Copa do Brasil.

Os comandados de António Oliveira, portanto, buscam o terceiro triunfo consecutivo para afastar de vez a má fase. A equipe está no 15º lugar da tabela de classificação, com quatro pontos conquistados.

O Corinthians pode ter novidades em campo. O zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de um quadro de dengue, já está à disposição de António e pode voltar a ser relacionado. Se ele não jogar, a tendência é que Cacá forme dupla de zaga com Félix Torres.

No gol, Carlos Miguel deve ganhar uma sequência e seguir no time, desbancando o ídolo Cássio. Já o ataque deve ser o mesmo que derrotou o América-RN na última quarta-feira: Gustavo Mosquito, Romero e Wesley. Já o meia Garro, que cumpriu suspensão contra o América-RN pela Copa do Brasil, pode ser escalado normalmente.

O meio-campista Igor Coronado e o atacante Yuri Alberto foram vistos treinando com o elenco na última sexta-feira, mas ainda devem desfalcar a equipe. Outros lesionados, como Palacios, Pedro Henrique e Maycon, são baixas certas.

Do outro lado, o Fortaleza ficou no empate com o Red Bull Bragantino na última rodada, por 1 a 1. Na última quarta-feira, o time não saiu do 0 a 0 com o Vasco, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil.

O Leão do Pici, 11º colocado do Brasileiro, com um ponto a mais que o Corinthians, terá ausências importantes para a partida. O técnico Juan Pablo Vojvoda não contará com os machucados: Calebe, Lucas Sasha, Cardona e Kuscevic. Reservas diante do Massa Bruta, Hércules e Bruno Pacheco devem ser titulares em Itaquera.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X FORTALEZA

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)



Data: 04 de maio de 2024 (sábado)



Horário: às 21h (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito, Romero e Wesley.



Técnico: António Oliveira

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto (Matheus Rossetto) e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Machuca (Moisés) e Lucero.



Técnico: Juan Pablo Vojvoda