Invasora em final de Champions se aventura no UFC após OnlyFans; quem é ela

Do UOL, em São Paulo

A modelo Kinsey Wolanski, que ganhou fama no mundo todo em 2019 ao invadir a final da Champions League de maiô, se aventurou no mundo do UFC.

O que aconteceu

A norte-americana treinou com Cody Garbrandt, ex-campeão peso-galo da maior organização de MMA do mundo.

A iniciativa faz parte da Pro Athletes Unfiltered, série que mostra os bastidores da vida de atletas profissionais.

Nas imagens, ela simula golpes dentro de um octógono e recebe dicas do lutador para melhorar sua performance.

Kinsey já havia protagonizado episódios no beisebol e no futebol americano. O boxe também está entre os esportes exibidos na série.

Quem é ela?

Nasceu em 1996 nos EUA e atua como modelo. Também se denomina investidora e piloto de helicóptero.

No ano passado, criou uma página no OnlyFans e recebeu mais de cinco mil curtidas em um mês de perfil.

Tem mais de 3,6 milhões de seguidores no Instagram.