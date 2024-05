Caio Paulista cita apoio de Abel e celebra chance recebida em vitória na Copa do Brasil: "Muito feliz"

Contratado pelo Palmeiras no início desta temporada, o lateral esquerdo Caio Paulista ainda busca seu espaço no time comandado pro Abel Ferreira. Depois de ficar de fora de sete jogos, o camisa 16 ganhou oportunidade como titular na vitória do Verdão por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP pela estreia da Copa do Brasil.

O jogador de 25 anos revelou o apoio que recebe do treinador palmeirense no dia a dia e celebrou a oportunidade. Caio foi titular na partida e saiu no segundo tempo para entrada de Piquerez. Essa foi sua 11ª partida com a camisa do Verdão.

"Ontem eu fiquei muito feliz. Venho trabalhando bastante, o Abel sempre conversa comigo para estar preparado para as oportunidades. Eu sabia que aqui há uma competição interna muito alta, porque tem grandes jogadores, a qualidade é muito alta. Eu seguia trabalhando, treinando em mais de uma função, e ontem eu pude receber a oportunidade e graças a Deus ajudar a sairmos com um resultado muito importante", completou.

Caio Paulista comentou também sobre a partida de quinta-feira. O Verdão saiu na frente com gol de Rony, sofreu o empate aos 45 do segundo tempo, mas buscou a vitória, no último minuto de acréscimo. Estêvão fez o gol do triunfo.

"A gente sempre tem que acreditar até o final. O Abel nos motiva a isso, sempre fala que o jogo só acaba quando termina, e ontem não foi diferente. Conseguimos o primeiro gol, estava um resultado controlado, próximo até de fazermos o segundo gol. Até fizemos outro, mas deram um impedimento duvidoso e, nos acréscimos, sofremos o gol. Isso é um baque, no final da partida, mas a nossa equipe não se entregou, o Abel puxou e falou 'vamos que dá, vamos que dá'. Fomos felizes de conseguir o gol e sair com um resultado positivo", afirmou Caio Paulista.

Versátil, Caio Paulista pode atuar como lateral esquerdo ou ponta. Contudo, como mencionado pelo próprio jogador, enfrenta forte concorrência nos setores. Na lateral, briga por posição com Piquerez e Vanderlan. Já mais à frente, tem Lázaro, Rony e Estêvão como concorrentes.

O jogador segue à disposição do Palmeiras para o duelo contra o Cuiabá, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.