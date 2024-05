Escalação: Corinthians faz único treino para enfrentar o Fortaleza e conta com retornos

Nesta sexta-feira à tarde, o Corinthians fez o seu único treino e encerrou a preparação para o jogo contra o Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe terá alguns retornos certos e deve contar com novidades em campo neste sábado.

O primeiro deles é o meia Rodrigo Garro. O argentino cumpriu suspensão na vitória do Timão sobre o América-RN, no meio de semana, pela Copa do Brasil, mas está à disposição no Brasileiro. Além dele, António Oliveira é mais um que volta de suspensão e pode comandar a equipe à beira do gramado.

O técnico pode promover mudanças no time. O zagueiro Gustavo Henrique, já recuperado de um quadro de dengue, apareceu nas imagens divulgadas pelo clube e pode voltar a ser relacionado. Se ele não começar o jogo, a tendência é que Cacá seja mantido entre os titulares.

No gol, Carlos Miguel deve ganhar sequência e seguir na equipe, desbancando o ídolo Cássio. Já o ataque deve ser o mesmo que derrotou o América-RN na última quarta-feira: Gustavo Mosquito, Romero e Wesley.

O meio-campista Igor Coronado e o atacante Yuri Alberto também foram flagrados nas atividades, mas ainda devem desfalcar a equipe. Outros lesionados, como Palacios, Pedro Henrique e Maycon, são baixas.

A provável escalação do Corinthians tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito, Romero e Wesley.

Esta foi a única atividade do Timão antes da partida contra o Fortaleza. Na última quinta-feira, após a partida válida pela Copa do Brasil, a delegação apenas retornou da viagem a Natal.

Os trabalhos do dia começaram com uma ativação na academia. Em seguida, no Campo 3 do CT Dr. Joaquim Grava, António Oliveira comandou um treino tático, de bola parada e uma atividade de posse em espaço reduzido. Também houve um aprimoramento de finalizações.

O grupo já se manteve concentrado nas dependências do clube às vésperas do duelo com o Fortaleza, agendado para este sábado, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão. O horário do jogo, antes marcado para as 16h, foi alterado pela CBF.

Vindo de duas vitórias consecutivas na temporada, o Corinthians ocupa a 15º posição da tabela de classificação, com quatro pontos.