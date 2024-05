Flamengo desembarca em São Paulo para jogo contra o RB Bragantino

A delegação do Flamengo desembarcou no fim da tarde desta sexta-feira na cidade de São Paulo, para o jogo diante do RB Bragantino, pela quinta rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro segue rumo à Bragança Paulista, local da partida, que acontece no sábado, às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.

O Flamengo chega ao estado paulista com o objetivo de reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de um empate com o Palmeiras e uma derrota para o Botafogo em seus últimos compromissos pela competição.

No entanto, o Rubro-Negro colocou um ponto final na sequência ruim na temporada ao vencer o Amazonas, por 1 a 0, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo assim, a atuação não agradou o torcedor, que criticou o técnico Tite após o jogo.

Para o duelo, o criticado Tite segue sem contar com Arrascaeta, Everton Cebolinha e Erick Pulgar - todos lesionados. Pensando na partida contra o Palestino-CHI pela Libertadores, que acontece na próxima terça-feira, o treinador pode poupar algumas peças diante do RB Bragantino.