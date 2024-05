Medalhista olímpico, Bruno Fratus dará pausa na carreira para recuperação física e mental

Medalhista olímpico, Bruno Fratus não deu adeus à natação. O atleta dará uma pausa para recuperação total da cirurgia no joelho longe da pressão dos treinamentos diários e sempre tendo como objetivo a melhor performance.

Acompanhado pela esposa Michelle, ele esteve, nesta sexta-feira, em uma reunião com o presidente do Esporte Clube Pinheiros, Carlinhos Brazolin, a diretora de natação Letícia Calabresi e o técnico André Ferreira (Amem). No encontro, Fratus expôs todos os detalhes da decisão em não participar da seletiva do Rio de Janeiro para obter a vaga olímpica para Paris.

"Não tive tempo hábil para me recuperar da cirurgia no joelho e não seria justo pedir adiamento para me beneficiar", disse Fratus, medalhista em Tóquio em 2021.

Fratus mostrou mais uma vez todo carinho que tem pelo Pinheiros. "Cresci aqui. É minha segunda casa. Quero viver aqui, se possível comprar um título de associado e quero ajudar também os jovens nadadores. De alguma forma minha vida não vai terminar agora como atleta do Pinheiros. Quero apenas dar um tempo para não sentir dor, não correr atrás de performance o tempo todo. Precisava dar um tempo e por isso estou aqui para falar isso olho no olho".

Segundo o atleta, a decisão foi tomada durante um treinamento na Flórida, nos Estados Unidos. "Tentei, mas antes de entrar na piscina, sentia pânico, chorei muitas vezes. No final do treino, olhava para a Michelle após um treino e não via melhoras. Aí tomamos a decisão em conjunto. Quero cuidar da minha saúde. Chegar aos 70 anos podendo levantar os braços sem problema. Andar sem muletas e isso só será possível neste momento, dando um tempo".

Carlinhos Brazolin deu total apoio a decisão do atleta e afirmou que traçará um plano. "Vamos nos reunir com a Letícia e traçar um plano. Você é um atleta que tem um enorme respeito no Comitê Olímpico e na Confederação de Natação. Temos grande consideração por você que não abandonou o Clube quando todos saíram."

"Meu ciclo de atleta não terminou. Já disputei três Olimpíadas e meu sonho era disputar cinco. Minha história não termina agora na natação. Penso, sem pressão em Los Angeles e só o tempo dirá que estarei em condições de brigar por um índice até lá", acrescentou Bruno Fratus.

A diretora de natação do Esporte Clube Pinheiros, Letícia Calabrese, também apoiou a decisão do atleta. "Você terá mais tempo para se recuperar. Uma estrela como você sempre estará pronta para brilhar e tem muito para contribuir ao Clube".

Michelle Lenhardt, esposa e treinadora de Bruno Fratus, foi quem mais deu apoio a decisão de dar um tempo, destacando o tempo em família. "Agora podemos ir andar de moto, ir aos shows de rock, comer uma pizza sem peso na consciência."