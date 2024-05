'Vocês não sabem de nada', diz esposa de Thiago Silva sobre negócio com Flu

A esposa de Thiago Silva, Belle Silva, desmentiu o suposto acerto do zagueiro do Chelsea com o Fluminense. O jogador retornaria ao futebol brasileiro após passagem de sucesso no continente europeu.

Belle, em publicação feita nos stories de seu Instagram, disse que não há nada concretizado e que essa euforia está "atrapalhando coisas que poderiam dar certo".

"Gente do céu, eu estou na Espanha e é quase meia-noite. Meu marido (Thiago Silva) está em Londres. Estou sendo bombardeada em todas as redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, parem de especulações. Vocês não sabem de nada. Essa ansiedade pode atrapalhar coisas que poderiam dar certo. Me ajudem a ajudar vocês, por favor. Não tem nada fechado, não tem nada certo. Quando eu tiver certo eu vou falar, que agonia", afirmou a esposa do defensor.

Belle Silva admitiu que há muitos fatores em jogo neste momento, mas estão "fazendo o possível" para dar certo. Além disso, reiterou que as informações publicadas não são verdadeiras.

"Ainda não tem nada. Então, calma. Para de especulações, tem muita coisa em jogo, muita coisa. A gente está estudando, a gente está fazendo o possível para que tudo dê certo, mas está atrapalhando. Vocês estão atrapalhando. Para de publicar falsas informações, por favor", concluiu.

O zagueiro teve passagem pelas categorias de base do Tricolor Carioca e atuou pelo elenco profissional da equipe. Ao todo, Thiago soma 97 jogos defendendo o Fluminense, com nove gols marcados e quatro assistências distribuídas. No período, o jogador conquistou a Copa do Brasil de 2007.

Four years, countless memories. A message from Thiago Silva... pic.twitter.com/f2YbB4GMXY ? Chelsea FC (@ChelseaFC) April 29, 2024

Apesar de seus 39 anos, Thiago Silva é escalado muitas vezes como titular e é capitão do Chelsea, que disputa o Campeonato Inglês, considerado o mais forte e competitivo do planeta. Na atual temporada, o zagueiro participou de 32 partidas, sendo 29 vezes titular dos Blues.

No clube inglês, o brasileiro conquistou a Champions League da temporada 2020/2021, o Mundial de Clubes de 2021, contra o Palmeiras, e uma Supercopa Europeia.

Thiago Silva também teve passagens pelo futebol italiano e francês. No Milan, por exemplo, o atleta venceu a Supertaça da Itália de 2011/2012. Agora, no Paris Saint-Germain, em que é considerado ídolo, comandando a zaga de 2012 a 2020, o veterano conquistou 25 títulos. O destaque vai para as sete vezes que levantou a taça do Campeonato Francês.

Caso o suposto acerto se concretize, o brasileiro, se tornará mais um experiente jogador no plantel de Fernando Diniz. Thiago se juntaria a Marcelo, Felipe Melo, PH Ganso, Douglas Costa, Germán Cano, entre outros veteranos no clube carioca.