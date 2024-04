Entenda o que falta para o Santos anunciar os reforços prometidos para a Série B

Marcelo Teixeira deixou claro que o Santos iria contratar novos nomes para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas três dias para a estreia, contudo, o clube ainda não anunciou nenhum jogador após o vice do Paulistão.

O Estadual acabou no dia 7 de julho, com a derrota de 2 a 0 para o Palmeiras. Logo após o revés no Allianz, o presidente do Peixe já indicou a chegada de alguns atletas.

"Queremos qualificar mais o grupo. Percebemos que em algumas posições seguimos carentes. O Brasileiro é um campeonato diferente, que nunca jogamos. Percebemos o nível dos clubes, é forte. Temos que ter um cuidado especial para que a gente mantenha o foco", disse.

O grande problema ainda é o transfer ban. O time foi punido pela Fifa devido a uma divida com o Krasnodar, da Rússia, pela compra de Cueva. O débito é de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões).

O Santos sofreu, mas se entendeu com o clube russo para pagar o montante em quatro prestações até o dia 25 de junho deste ano. O acordo saiu no dia 2 de abril, porém a Fifa ainda não oficializou a queda. É esperado que isso possa acontecer nesta quarta-feira.

Com isso, a diretoria ainda não pôde oficializar novas contratações. O Alvinegro Praiano negocia com três nomes: o lateral esquerdo Escobar, o meia Patrick e o atacante Maceió.

O Santos larga na Série B no sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Paysandu. O jogo será na Vila Belmiro, mas sem a presença de público, já que os paulistas estão punidos pelo STJD.