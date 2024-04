'Dia D' de Carpini tem sombra gringa, 'reforços' e rival intransponível

Thiago Carpini vive um de seus dias mais importantes como treinador nesta quarta-feira. Pressionado no comando do São Paulo, ele vê a sombra de estrangeiros enquanto conta com "reforços" para encarar um Flamengo, de Tite, quase que intransponível. O jogo ocorre às 21h30 (de Brasília) e é válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O "Dia D" chegou

O técnico está na corda bamba desde o fim de semana, quando o Tricolor perdeu para o Fortaleza na estreia do torneio nacional. Carpini, que já sofria críticas da torcida pelos tropeços da equipe, foi chamado de "burro" dentro do MorumBis.

O silêncio da diretoria diante da continuidade abriu espaço para especulações, e nomes estrangeiros ganharam força nos corredores. A equipe de Julio Casares, segundo o colunista André Hernan, já busca um nome gringo para o cargo — mesmo que isso aperte o orçamento do clube.

Em meio ao impasse sobre o futuro, Carpini ganhou "reforços" para encarar o Flamengo: recuperados de contusão, o lateral Patryck e o meia-atacante Ferreirinha viajaram com a delegação para o Rio de Janeiro e podem ser escalados.

Ferreirinha está de volta aos relacionados do São Paulo e pode ser titular contra Flamengo Imagem: Rubens Chiri / São Paulo FC

James Rodríguez, por outro lado, virou mais um desfalque. O meia colombiano sentiu uma lesão muscular durante o treino de segunda-feira (15) e não foi relacionado para o duelo.

A ausência de uma peça ofensiva, aliás, agrava a preocupação diante de um adversário quase que intransponível. O Flamengo sofreu apenas três gols em 18 jogos oficiais no ano — nenhum deles como mandante.

Apenas Nova Iguaçu (Carioca), Millonarios (Libertadores) e Atlético-GO (Brasileirão) furaram a zaga dos comandados de Tite — o rubro-negro também foi vazado contra o Orlando City em uma partida amistosa. O bom momento defensivo reflete nos resultados: o time carioca possui o "posto" de único invicto de 2024 entre os participantes da Série A do Brasileirão, com 13 vitórias e cinco empates.

Até um resultado positivo no Maracanã não garante Carpini no comando do São Paulo, que não tem um calendário leve nos próximos dias: o Tricolor encara, também fora de casa, o Atlético-GO no fim de semana.

