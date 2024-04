Torcedores do Barcelona cantam 'Vinicius morre' antes de jogo da Champions

Do UOL, em São Paulo

Os torcedores do Barcelona atacaram o brasileiro Vinicius Jr, do Real Madrid, antes do jogo contra o PSG pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

Vinicius morre! Vinicius morre! Vinicius morre! Torcedores do Barcelona

‼️🗣️ Gritos de 'VINICIUS MUÉRETE' de los seguidores del Barça que esperan al equipo antes del partido de #UCL pic.twitter.com/IjGthWW7O7 -- Carrusel Deportivo (@carrusel) April 16, 2024

O que aconteceu

Barcelona e PSG decidem nesta terça-feira (16), na Espanha, uma vaga nas semifinais da Champions. A partida será às 16h (de Brasília).

Enquanto esperavam pelo time, os torcedores do Barça atacaram o atacante do rival Real Madrid. O time merengue também disputa a Liga dos Campeões, mas só entra em campo amanhã, contra o Manchester City.

Barcelona e Real Madrid só podem se encontrar em uma eventual final. O jogo do título será no dia 1º de junho, em Wembley, na Inglaterra.