Por que Renato Gaúcho ameaça 'deixar' o Brasileirão? Entenda a revolta

Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho se revoltou com a expulsão de Diego Costa no jogo contra o Bahia, pela quarta rodada do Brasileirão. Ele denunciou uma suposta interferência imprópria na decisão, já no final da partida, e afirmou que os problemas de arbitragem fazem com que ele tenha vontade de "largar" o campeonato.

Entenda mais

Após a expulsão de Diego Costa, já no final do segundo tempo, Renato decidiu sair de campo, levando todos os jogadores reserva junto. A partida terminou em derrota do Grêmio, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.

Na coletiva após o jogo, o técnico explicou sua atitude, reclamando da presença de Jaílson Macedo de Freitas, diretor de arbitragem da Federação Baiana, próximo aos bancos de reserva.

Segundo Renato, foi ele quem denunciou Diego Costa ao quarto árbitro, orientando sua expulsão, por mais que não estivesse escalado para o jogo.

Em meio ao desabafo, o ex-jogador insinuou abandonar a luta pelo título, investindo os jogadores titulares nas outras competições do Grêmio: a Libertadores e a Copa do Brasil.

Se o presidente me der uma ordem, vai a molecada jogar. Vamos fazer os pontos necessários e vai a molecada jogar o Brasileiro. Porque vimos o que houve contra o Vasco e agora estamos na quarta rodada. Vocês viram o que houve. O Jaílson apitará nosso jogo contra o Operário. Lá ele poderá estar no campo. Hoje, o que ele estava fazendo ali? Como estava ali? O sistema é f... Por mim, faço os pontos necessários e coloco os moleques para jogar o Brasileiro. Mas quem decide é o presidente. Eu nem deveria estar aqui explicando, mas temos que gritar".

Jaílson não deve estar em campo no jogo entre Operário e Grêmio pela Copa do Brasil. No site da CBF, ele consta apenas como assessor da partida, marcada para amanhã, às 20h, em Ponta Grossa (PR). O assessor faz uma avaliação da arbitragem.

"A partir de agora os árbitros vão receber vídeos, vão receber uma reunião devolutiva de cada jogo em que eles (os assessores) vão avaliar todos os aspectos para que ele possa, num próximo jogo, ser melhor do que no jogo anterior", falou Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, em 2023, quando o primeiro curso de formação para a função foi lançado.

Segundo especialistas, é necessário esclarecer em qual condição Jaílson Macedo de Freitas compareceu à partida de sábado (27) e se ele realmente passou a informação para expulsar Costa, o que poderia causar até a anulação da partida.

A influência externa pode ser um dos fatores que podem caracterizar o erro de direito, e, portanto, ser tipificado no artigo 259 do CBJD e levar então a anulação da partida. O que teremos que analisar agora será a existência ou não de provas para configuração do erro de direito", explicou Matheus Laupman, advogado ouvido pela coluna "Lei em Campo", de UOL Esporte.