Inter reclama de "pênalti claro" não marcado contra o Atlético-GO e pedirá explicação à CBF

O Internacional ficou no empate de 1 a 1 contra o Atlético-GO no último domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o Colorado se pronunciou sobre um possível erro da arbitragem.

O clube alega que teve um pênalti a seu favor não marcado e comunicou que pedirá explicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"O Internacional manifesta sua inconformidade diante dos erros cometidos pela arbitragem deste domingo, bem como pela ausência de protocolo aplicado pelo VAR. Dentre os lances, destaca-se o que ignorou, no segundo tempo da partida contra o Atlético-GO, um pênalti claro em cima de Gabriel Mercado. O Clube informa que buscará explicações a respeito dos lances do jogo junto à CBF", escreveu o time.

O Internacional manifesta sua inconformidade diante dos erros cometidos pela arbitragem deste domingo, bem como pela ausência de protocolo aplicado pelo VAR. Dentre os lances, destaca-se o que ignorou, no segundo tempo da partida contra o Atlético-GO, um pênalti claro em cima de... pic.twitter.com/0OvG1aB234 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 29, 2024

Em entrevista coletiva após o jogo, Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, fez um forte desabafo sobre a arbitragem.

"É um assunto recorrente, difícil e ruim para o futebol brasileiro. Eu desafio todos vocês a olhar novamente o lance claríssimo de pênalti no Mercado, claríssimo! Pode canais nacionais e internacionais fazerem seus debates e eu desafio a dizer se não foi pênalti claro. Eu tinha dúvida se a bola estava em jogo, mas no plano aberto mostra claramente que estava. Temos ferramentas, o VAR, a árbitra estava a três ou quatro metros do lance, e esse lance passou batido. Um lance crucial", disse.

"É importante registrar isso. Estamos vendo muita coisa acontecer todos os dias e absolutamente nada é feito. Vocês viram nosso gol quantas vezes passou no telão? Vocês viram o lance do gol deles passar no telão? Eu não vi. Não teria que ter passado?", questionou.

Edina Alves foi responsável por ser a árbitra principal da partida, tendo o auxílio de Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua. Na cabine do VAR, estavam Daiane Muniz, Amanda Pinto e Charly Deretti.

O empate levou o Internacional aos sete pontos, figurando na sétima posição do Brasileirão. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, contra o Juventude, pela Copa do Brasil.