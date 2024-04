Phoenix Suns é varrido por Minnesota Timberwolves, e Kevin Durant dá adeus aos playoffs da NBA

Neste domingo, o Minnesota Timberwolves ganhou do Phoenix Suns por 122 a 116, no Footprint Center, pelo quarto jogo da primeira rodada de playoffs da NBA e avançou à semifinal da Conferência da Oeste. A equipe liderada por Anthony Edwards venceu a quarta partida na série e varreu o time de Kevin Durant e Devin Booker.

Com o resultado, o Timberwolves aguarda o confronto entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers para conhecer seu adversário na próxima fase. O time de Nikola Joki? lidera a série por 3 a 1 e tem a chance de se classificar nesta segunda-feira, às 23h (de Brasília), em casa.

O grande destaque do jogo foi Anthony Edwards. O jovem americano de 22 anos fez 40 pontos, sendo 31 no segundo tempo, conseguiu nove rebotes e distribuiu seis assistências. Devin Booker (49 pts) e Kevin Durant (33 pts) também foram bem na partida, porém não o suficiente para salvar o Phoenix Suns.

Com mais uma vitória fora de casa, os Timberwolves se classificaram para as Semifinais da Conferência Oeste. Agora, a equipe de Minnesota espera o vencedor da série entre Lakers e Nuggets, que também pode ser decidida hoje com uma vitória de Denver.

A partida iniciou equilibrada, com vitória do Suns no primeiro quarto por 26 a 25. O segundo período foi ainda melhor para o time de Phoenix e eles foram para o intervalo com uma vantagem de cinco pontos (61 a 56).

No terceiro quarto, o Timberwolves foi mais consistente e ganhou por três pontos. Por fim, no último período, a equipe de Minnesota teve um ótimo desempenho e garantiu a vitória após superar o Suns por oito pontos. Sendo assim, vitória da equipe visitante por 122 a 116.

