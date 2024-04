Textor elogia Abel Ferreira e admite: 'tentei roubá-lo do Palmeiras'

Do UOL, em São Paulo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor admitiu que já tentou "roubar" Abel Ferreira do Palmeiras. Segundo o norte-americano, porém, o treinador "nunca me ouviu".

Eu amo [o Abel Ferreira] como homem, como pessoa. Eu tentei roubá-lo silenciosamente deles [Palmeiras antes, ele nunca me ouviu. Para trabalhos em outros lugares, não aqui. John Textor, à Botafogo TV

O que aconteceu

Além do Botafogo, Textor gerencia o Crystal Palace (ING), o Lyon (FRA) e o RWD Molenbeek (BEL). O dirigente, porém, não especificou para qual time europeu tentou contratar Abel Ferreira.

O português completará quatros anos no Palmeiras e tem contrato até 2025. Abel Ferreira chegou ao clube paulista em novembro de 2020.

Elogios de Textor a Abel acontecem em meio à rixa com a presidente Leila Pereira. Na última semana, a mandatária palmeirense chamou o botafoguense de "idiota" por conta das acusações de manipulação de resultados.