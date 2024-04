Mapfre fecha parceria com a Conmebol e é nova patrocinadora da Libertadores

A seguradora Mapfre é a mais nova patrocinadora oficial da Copa Libertadores.

O que aconteceu

A multinacional do mercado financeiro firmou parceria com a Conmebol para patrocinar o principal torneio da América do Sul. Com isso, a Mapfre se junta a Amstel, SportingBet, Coca-Cola, EA Sports, Crypto, Mastercard, TCL, Mercado Livre e Huyndai na lista de patrocinadores oficiais.

O acordo tem duração de três anos, com validade até dezembro de 2026. O contrato passa a valer a partir da quarta rodada da fase de grupos, que será disputada entre os dias 7, 8 e 9 de maio.

O pacote fechado inclui exposição em todos os jogos da competição. A parceria terá ativações e promoções da marca em todas as partidas da competição em todos os países em que o torneio é realizado..

Também haverá realização de ativações no estádio, na Fan Zone e nos espaços de hospitalidade; o patrocínio também permite atividades com jogadores que marcaram época na competição e embaixadores da Conmebol.

Estamos muito orgulhosos por assinar este acordo com a Mapfre. Na Conmebol, queremos que cada competição se conecte com o torcedor, aumentando sua paixão e criando momentos e experiências únicas. Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol