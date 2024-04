Após "estreia dos sonhos" no Athletico-PR, Nikão revela "momento difícil" em São Paulo

Após deixar o São Paulo, Nikão assinou por empréstimo com o Athletico-PR e já balançou as redes em suas estreia pelo clube, no empate de 1 a 1 com o Juventude, realizado no último domingo. Após a partida, o atleta revelou que passou por um "momento difícil" na cidade paulista e declarou seu amor pelo Furacão.

"Agradeço a Deus e à minha família. Passei um momento difícil em São Paulo, mas suportamos bem. Foi uma estreia dos sonhos. Tenho identificação muito grande com este clube e pude reestrear com o gol de empate. No detalhe não conseguimos a vitória, mas fizemos bom jogo. Agradeço por vestir novamente esta camisa, todos sabem como amo este clube. É um motivo de alegria e satisfação", disse.

????? E agora são 50 GOLS com a nossa camisa! ? José Tramontin/athletico.com.br #Athletico #Brasileirão pic.twitter.com/ghBqiC8ti2 ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 29, 2024

O ídolo do Furacão deixou o clube no começo de 2022, quando foi anunciado pelo São Paulo. No Tricolor, ele não conseguiu o mesmo sucesso, ficando sem espaço e sendo emprestado ao Cruzeiro em 2023.

Neste ano, ele até recebeu algumas chances de Thiago Carpini, sendo inclusive titular na final da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, mas não convenceu. O jogador, que também vinha se recuperando de lesão, não era relacionado pelo Tricolor desde o dia 17 de fevereiro.

Nikão foi um dos grandes protagonistas do Athletico-PR no duelo contra o Juventude, mas o treinador Cuca revelou que correu um risco colocando o atacante em campo.

"O Nikão nem estaria na condição de jogar. Ele chegou agora, está há muito tempo sem jogar. Foi um risco grande que a gente correu em colocá-lo em um tempo maior do que a gente pensava. E ele foi brindado com um belo gol e nos ajudou muito nesta partida de hoje. Ao natural, ele vai buscando a melhor condição dele", comentou.

O próximo compromisso do Athletico-PR será já na quarta-feira, às 18h (de Brasília), diante do Ypiranga, fora de casa, pela Copa do Brasil.