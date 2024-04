Arrascaeta chega ao oitavo jogo seguido sem participar de um gol do Flamengo

Neste domingo (28), o Flamengo foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 0 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória. Este momento irregular do Mengão pode estar relacionado ao mau momento de De Arrascaeta no clube carioca. Contando a partida contra o Botafogo, o uruguaio chegou ao oitavo jogo seguido sem contribuir em um gol do Flamengo, algo que não acontecia há cinco meses. Os dados são do site Sofascore.

? Arrascaeta chegou ao seu 8º jogo consecutivo sem participar de gol pelo Flamengo. ?? 0 gols

?? 0 assistências

? 681 mins jogados

? 14 finalizações (3 no gol)

? 13 passes decisivos

? 10/18 dribles certos (55%)

? 3 desarmes

? Nota Sofascore 7.11 pic.twitter.com/5iaXSyEYsT ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 28, 2024

A última vez que Arrascaeta ficou oito partidas sem fazer um gol ou dar uma assistência pelo Flamengo foi entre agosto e novembro de 2023. O jogador encerrou este jejum de participações em gols no dia 8 de novembro, quando marcou na vitória do Rubro-negro contra o Palmeiras por 3 a 0, no Brasileirão.

Se levar em conta apenas gols, Arrascaeta não marca há nove jogos, desde 2 de março deste ano, quando fez na vitória contra o Madureira por 3 a 0, no Campeonato Carioca. Neste domingo, o uruguaio foi substituído com dores na coxa e será reavaliado pelo Flamengo.

O atleta Arrascaeta apresentou um incômodo no músculo posterior da coxa direita. Será reavaliado amanhã no CT. #CRF ? Flamengo (@Flamengo) April 28, 2024

O próximo desafio do rubro-negro carioca será nesta quarta (01) contra o Amazonas, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), pelo primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil.