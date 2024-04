Vojvoda critica o gramado do Castelão após empate do Fortaleza: "Não está bom"

Depois do empate de 1 a 1 do Fortaleza com o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo, o técnico Juan Pablo Vojvoda criticou o estado do gramado da Arena Castelão, palco do jogo, mas reforçou o desejo de seguir atuando no estádio.

"Me preocupa, me preocupa muito o gramado do Castelão. Acho que a Conmebol também precisa valorizar. Não sei se teve outras partidas na Sul-Americana que na primeira fase colocaram 50 mil pessoas como estava o Castelão na quinta-feira. Isso é bom para a Conmebol também. Bom para toda a América do Sul. Mas também tem que reconhecer. Aí critico a Conmebol, ajuda a gente também. Mas também reconheço que o Castelão não está bom, o gramado não está bom. Eu falava com a diretora, 'o gramado não está bom'", disse.

O estádio foi vetado pela Conmebol de ser usado na Copa Sul-Americana, depois de um relatório da entidade apontar problemas no gramado na partida entre Fortaleza e Boca Juniors, na última quinta-feira.

"Não é um gramado para um competição Sul-Americana, para uma competição como o Brasileirão. Podemos melhor? Sim. Tem muito jogo? Sim, mas pode melhorar. O gramado não está bom. O Fortaleza quer e merece jogar no Castelão. O torcedor do Fortaleza gosta, quer e merece jogar no Castelão. Onde vamos jogar? Existem outras possibilidades, mas não quero. Quero o Castelão", completou Vojvoda.

Fim de jogo na Arena Castelão. O Fortaleza empata com o RB Bragantino e soma mais um ponto na tabela. ? Kervin Andrade#FortalezaEC #Brasileirão pic.twitter.com/DFF6VW199p ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 28, 2024

O treinador da equipe nordestina também avaliou a partida diante do Bragantino e lamentou o empate dentro de casa.

"Deixamos dois pontos no caminho, porque fizemos as coisas para conseguir os três pontos. Um time que respondeu quanto a intensidade física necessária para jogar com um time como o Bragantino. Acho que foi uma primeira etapa equilibrada, onde conseguimos um vantagem e depois tomamos um gol de bola parada. Além disso, acho que no segundo tempo se viu um Fortaleza superior ao adversário, criando mais finalizações e finalizações concretas, duas ou três chances claras. Por isso eu lamento esse dois pontos, mas também reconheço a intensidade e o esforço do time", apontou.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco, pela partida de ida da terceira da fase da Copa do Brasil.