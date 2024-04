Bia Haddad vence Maria Sakkari e encara número 1 do mundo nas quartas do Masters 1000 de Madri

Nesta segunda-feira, Bia Haddad Maia derrotou a grega Maria Sakkari, número 6 do ranking, nas oitavas de final do Masters 1000 de Madri, na Espanha. A brasileira venceu com parciais de 6/4 e 6/4, em 1h49 de partida, e avançou às quartas de final.

Essa foi a quarta vitória de Bia Haddad sobre Maria Sakkari em quatro confrontos entre as duas e o 11º triunfo contra oponentes do top 10 do ranking, em 23 jogos.

Em Madri, Bia já garantiu 215 pontos no ranking da WTA e deve retomar a 13ª posição ao final do torneio.

A adversária da brasileira na próxima fase será a número 1 do mundo, Iga Swiatek, que derrotou com facilidade a espanhola Sorrimes Tormo, parciais de 6/1 e 6/0, nesta segunda-feira. A partida ainda não tem data e hora confirmadas.

É a terceira vez que Bia alcança a fase de quartas de final em um Masters 1000 na carreira. As duas primeiras vezes aconteceram em Toronto, em 2022 (quando foi vice-campeã), e em Roma, no ano passado. Em sua campanha no Canadá, Bia Haddad eliminou Swiatek nas oitavas de final.