Kimmich comenta duelo entre Bayern e Real Madrid na Liga dos Campeões: "Muito especial"

O meio-campista Joshua Kimmich projetou nesta segunda-feira em coletiva de imprensa o duelo entre o Bayern de Munique e o Real Madrid pela semifinal da Liga dos Campeões. A ida será realizada nesta terça, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena.

"Jogar contra o Real Madrid me motiva. É um clube muito grande. E a semifinal deixa todos que gostam de futebol entusiasmados", afirmou.

O Bayern de Munique não faz boa temporada no Campeonato Alemão, o clube bávaro perdeu o título da competição para o Bayer Leverkusen após 11 conquistas consecutivas e ocupa a segunda colocação, com 69 pontos em 31 jogos. Apesar disso, Kimmich afirmou que a equipe disputará o mata-mata com outro ânimo.

"Temos que jogar com muita confiança e temos que estar muito concentrados. Esta temporada não tem sido tão boa para nós. Porém, na Liga dos Campeões vamos com um espírito diferente. É uma sensação muito especial disputar a semifinal contra o Real Madrid", relatou.

O meio-campista também elogiou o brasileiro Vinicius Júnior e aposta no jogo coletivo para conseguir pará-lo.

"Vinicius é um dos melhores jogadores da Europa. Ele é muito perigoso e rápido. Não é um contra um, e é por isso que devemos nos defender bem como equipe."