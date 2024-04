'Esse frenesi contra o Tite é uma coisa maluca', dispara Mauro Cezar

O colunista Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que Tite vive um momento ruim no Flamengo, mas destacou que as críticas ao trabalho dele são exageradas e apelam para argumentos fora da realidade. "Uma coisa maluca, não tem o menor cabimento", disse ele.

'Muitos se alimentam da crise do Flamengo': "O que essa parte da torcida e a parte da mídia tresloucada, que quer trocar técnico a cada três meses, pensa deveria ser solenemente ignorado por qualquer gestor profissional, sério de futebol. Não se faz futebol assim, que sejam solenemente ignorados, que falem sozinhos, até porque tem muitos que se alimentam da crise do Flamengo, vivem da crise porque crise dá mais audiência, então vamos nutri-la, alimentá-la, turbiná-la. As alegações são tacanhas na maioria das vezes, não são críticas pertinentes, equilibradas, de bom senso".

'Esse frenesi contra o Tite é uma coisa maluca': "O trabalho do Tite é razoável. Era bom no estadual dentro do que se pode avaliar no estadual, hoje é razoável, com altos e baixos, e o momento é muito ruim. Ele tem errado, a questão de poupar jogadores foi um exagera, mas ao mesmo tempo ontem dois saíram machucados, Arrascaeta e Pulgar, aí fica a dúvida, e se não poupasse? Arrascaeta ficou fora duas quartas-feiras, aliás, a última boa atuação do Flamengo foi contra o São Paulo, ele não jogou. Ou seja, a fase de alguns jogadores também não é boa. Claro que o Tite precisa agir rapidamente, mudar o sistema de jogo, tentar novas fórmulas, mas essa loucura, esse frenesi, esse 'fora, Tite', isso é uma coisa maluca, não tem o menor cabimento. E as referências utilizadas pelos defensores dessas teses são totalmente distorcidas da realidade, a memória que eles têm do que aconteceu com outro treinadores não reproduzem o que foi os fatos em si, a realidade, é tudo da imaginação fértil de gente maluca que parece que quer extravasar outros problemas dentro do futebol".

'Dessa vez é o Tite, já foram outros': "O Flamengo é vítima disso por causa dos cartolas que já se curvaram aos caprichos dessa ala doida da torcida do Flamengo e parte da mídia e influenciadores, que vivem disso, que mantém audiência com isso, que não consegue avaliar futebol de uma forma mais equilibrada. Tem uns que gritam, que berram, dão chilique, é só isso que fazem. Não há uma discussão saudável, onde errou, onde acertou, onde pode melhorar. Dessa vez é o Tite, já foram outros, e ficam imaginando com a volta do Jorge Jesus, que foi maravilhoso no Flamengo mas não quis voltar e está lá na Arábia Saudita, está pouco pensando no Flamengo, está cuidando da vida dele e faz ele muito bem. Então, nem amor-próprio esses caras têm como torcedor, se é que de fato o são. Esse é o cenário do Flamengo, está na hora de algum dirigente aparecer e dizer o que vai fazer. Ou você mantém o técnico e segue o trabalho, ou então convenhamos, não vai ser possível, nunca o Flamengo vai se livrar disso, nunca, jamais, e isso só acontece porque eles já se curvaram a essa ala tresloucada da torcida, que parece realmente não entender como as coisas funcionam".

Por que Tite é tão criticado? Arnaldo Ribeiro diz o que está por trás da pressão

Arnaldo Ribeiro explicou o que está por trás da pressão sobre Tite no Flamengo. Segundo ele, o desgaste pelos fracassos nas últimas duas Copas do Mundo e a dificuldade de voltar a trabalhar em clube após um longo período na seleção pesam contra o treinador.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Posse de Bola na íntegra